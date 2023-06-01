プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ナスのひき肉みそ炒め」 「白菜のアンチョビ炒め」 「ソラ豆とむきエビのマヨサラダ」 の全3品。 身近な調味料を使って作るおかずです。下準備をして段取りよく仕上げましょう！【主菜】ナスのひき肉みそ炒め 野菜を切って、調味料を合わせておけばあとは炒めるだけ！ ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：482Kcal レシピ制作：管理栄養士、