タイとカンボジアの首脳が、国境問題をめぐる緊張緩和に向け、関係修復を進めることで一致しました。タイとカンボジアは去年7月、国境地帯の領有権問題をきっかけに武力衝突に発展しました。その後、アメリカのトランプ大統領などの仲介で一度は停戦合意を結びましたが、12月に再び戦闘が発生し、両国は部隊の展開を続けています。こうした中、タイのアヌティン首相と、カンボジアのフン・マネット首相は7日、ASEAN＝東南アジア諸