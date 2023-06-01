宅配大手の佐川急便の親会社は「燃油サーチャージ」の導入を検討すると明らかにしました。SGホールディングス高垣考志 取締役「サーチャージに関して、現在社内で、仕組み、手法等について検討を開始している」佐川急便を傘下にもつSGホールディングスは、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰をうけ、「燃油サーチャージ」の導入を検討していることを明らかにしました。宅配最大手のヤマトホールディングスも、法人向け宅