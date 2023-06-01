アメリカの4月の雇用統計が8日に発表され、就業者数は前の月から11万5000人の増加で、市場予想を大きく上回りました。アメリカ労働省が8日に発表した4月の雇用統計で、景気の動向を反映する農業部門以外の就業者数は、前の月と比べて11万5000人増えました。事前の市場予想ではおよそ6万人の増加が見込まれていましたが、これを大きく上回りました。また、失業率は4.3％で、前の月から横ばいでした。ロイター通信は、「労働市場の底