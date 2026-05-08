今季のブンデスリーガでは8位とやや苦戦気味のフランクフルト。CL権を獲得できる4位レヴァークーゼンとの差は歴然で、15ポイント勝ち点が離れている。そんなフランクフルトだが、指揮官であるアルベルト・リエラに解任の可能性があるようだ。『Sky Sports』が伝えている。フランクフルトは今季ディノ・トップメラー監督のもとでシーズンをスタートさせたが、1月に成績不振により、退任が発表された。そこで後任としてやってきたの