中国メディアの央広網は8日、今月4日に爆発事故のあった湖南省瀏陽市の花火工場を巡り、「2021年以降、20回以上の法執行検査が行われ、その大半で『潜在的危険あり』と判断されていた」と報じた。この事故は2000年創業の華盛煙花の工場で起きたもので、8日正午時点で死者が37人に増加したことが報じられている。記事によると、花火・爆竹は同市の伝統的な基幹産業だ。現地には430社以上の花火企業が集まり、年間生産額は500億元（