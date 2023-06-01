アメリカ軍が、イランのタンカー2隻を攻撃したと発表しました。◇映像はイランがアメリカ軍へ攻撃した際の様子です。両国は停戦中のはずですが…イラン中央軍司令部・報道官「アメリカ軍がイランの石油タンカーなどを攻撃した。これに即座に反撃した」イランは、アメリカが先に攻撃したと主張しています。さらに、ホルムズ海峡に面した沿岸地域にもアメリカ軍が空爆を行ったとして「停戦違反だ」と批判しています。これに対