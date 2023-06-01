保存がきいて栄養満点な「高野豆腐」。でも、「いつも煮物ばかりでマンネリ気味……」と悩んでいませんか？ 実は高野豆腐、調理法次第で「しみジュワ」以外の新しい食感も楽しめる優秀食材なんです！今回は、料理家のきじまりゅうたさんに教わった、高野豆腐のイメージを覆すボリュームおかずをご紹介します。『高野豆腐のころころ照り焼き』のレシピ材料（2人分）高野豆腐……3枚（約50ɡ）〈下味〉めんつゆ（3倍濃縮）……