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ＮＹ各市場０時台ダウ平均は６２ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式8日（NY時間11:04）（日本時間00:04） ダウ平均49659.10（+62.13+0.13%） ナスダック26155.71（+349.51+1.35%） CME日経平均先物63255（大証終比：+415+0.66%） 欧州株式8日GMT15:04 英FT100 10246.28（-30.67-0.30%） 独DAX 24321.18（-342.43-1.39%） 仏CAC40 8111.17（-90.91-1.11%）