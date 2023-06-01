アメリカ中央軍は、アメリカによる海上封鎖の突破を試みたイラン船籍のタンカー2隻を攻撃し、イランへの入港を阻止したと発表しました。アメリカ中央軍は、7日に原子力空母「ジョージ・H・W・ブッシュ」に所属する戦闘機がイラン船籍のタンカー2隻を攻撃し、航行不能にしたとSNSで発表しました。2隻のタンカーは石油を積んでいない状態で、イランの港に入港しようとしていたということです。また、アメリカ中央軍は6日にも別のタン