ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船を巡り、WHO（世界保健機関）は、感染が確認されたオランダ人女性と接触したKLMオランダ航空の客室乗務員について、検査の結果、陰性だったと発表しました。このクルーズ船では、ハンタウイルスへの感染が疑われている8人のうち、これまでに5人の感染が確認されています。このうち死亡後に感染が確認されたオランダ人女性は一時、KLMオランダ航空に搭乗していて、接触した女性の