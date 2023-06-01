俳優・桜井日奈子が演じる、エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら不倫を続ける“シタ妻”が、愛人と温泉旅行へ。露天風呂で美しい肩をあらわにしながら、夫を嘲笑う非道な場面があった。【映像】桜井日奈子 入浴シーンで美肩披露5月8日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）の第3話が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移