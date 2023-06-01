【UNO ミニカード6】 5月下旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「UNO ミニカード6」を5月下旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、買ってすぐに遊べるガチャ「UNO ミニカード」シリーズの第6弾。カードゲーム「UNO」と比べると4分の1ほどのサイズで、かさばらず持ち運びのしやすいサイズも魅力