【マサチューセッツ ドレッシービューティー】 2027年1月 発売予定 価格：28,600円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 アリスグリントより、2027年1月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アズールレーン マサチューセッツ ドレッシービューティー」。こちらは、Yostarが運営するスマートフ