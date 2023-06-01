【POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size】 2026年9月 発売予定 価格：8,800円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 グッドスマイルカンパニーより、2026年9月に発売予定の「POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size」。こちらは、ボカロPのDECO*27氏による楽曲「ラビットホール」に登場する「初音ミク」の姿をモチӦ