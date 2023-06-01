【ブレッディ】 2026年10月 発売予定 価格：49,500円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 フリーイングより、2026年10月に発売予定の1/4スケールフィギュア「ブレッディ」。こちらは、ガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」に登場する、テトラライン所属「クッキングオイル部隊」の「ブレッディ」を立体化したものだ。 今回は、設定や公式イラス