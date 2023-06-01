【Amazonセール：ツインバード 掃除機】 セール期間：5月9日～5月19日23時59分 Amazonにて、ツインバードの掃除機がお買い得になっている。セール期間は5月19日23時59分まで。 今回セール対象となっているのは、ハンディクリーナータイプの「TC-E263」「TC-5147」「HC-5248」「TC-E123」の4機種から6商品がセール価格でお買い得