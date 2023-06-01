1975（昭和50）年5月9日、初来日した英国のエリザベス女王と夫のフィリップ殿下が、東京都心をキャデラックのオープンカーでパレード。交通ストライキにもかかわらず、約11万4千人が沿道を埋めた。翌年から女王来日を記念して中央競馬にG1レースの「エリザベス女王杯」が創設された。写真は日比谷公園付近。