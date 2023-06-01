防衛省防衛研究所研究幹事の兵頭慎治氏と明海大教授の小谷哲男氏、ウクライナ在住写真家の尾崎孝史氏が８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ロシアやウクライナ情勢などについて議論した。ロシアが９日に実施予定の軍事パレードの規模を縮小させることについて、兵頭氏は「ロシアはウクライナの無人機攻撃を本気で心配している」と述べた。小谷氏は「ウクライナの長距離攻撃能力が飛躍的に高まっている」と指摘した。