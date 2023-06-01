元ＳＫＥ４８で、第３子を妊娠し、現在８カ月の石田安奈（２９）が６日、ＳＮＳを更新。ゴールデンウィークは「メインのお家とセカンドハウス」でゆったり過ごしたことを明かした。石田は２０１７年、ＳＫＥを卒業。２１年に当時２２歳年上の会社経営者（５２）と結婚し、長女（４）と長男（１）を授かった。「今年のＧＷはどこへ行く事もなくゆっくり過ごしてました最初は韓国行く気満々だったんだけどお腹が大きくなる