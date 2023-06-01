トヨタが発表した2025年度の決算で、売上高が国内企業で初めて50兆円を超えました。一方、中東情勢悪化の影響で2026年度の最終利益は2割以上減少する見通しです。トヨタ自動車は2027年3月期の決算で、最終利益が前の期に比べて22％減少し、3兆円となる見通しを発表しました。中東情勢混乱の長期化の影響による販売台数の減少や、資材価格の高騰などが響き、合わせて6700億円の減益になると見込んでいます。本業のもうけを示す営業