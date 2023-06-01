今月５日、山形県酒田市の山中で発見された遺体は、警察の司法解剖の結果、山菜採りに出て行方が分からなくなっていた78歳の男性で、クマに襲われ死亡した可能性が高いことがわかりました。 【画像】遺体がみつかった場所の近くの山道 これは今月５日、午前９時５０分ごろ、酒田市山谷の山林で警察などが身元不明の高齢男性の遺体を発見し、遺体の近くにいたクマが駆除されたものです。 この山林では酒田市北俣に住む久松幸雄さ