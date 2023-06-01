「ＡＢＥＭＡ大相撲」では夏場所（１０日初日）を全取組を無料生中継するにあたり、５月５日の「こどもの日」に合わせ、幕内１２人の「こどもの頃の憧れの職業」を集計し、ランキング形式で発表。第１位は全体の半数近くを占めた「力士」（熱海富士、隆の勝、豪ノ山、朝紅龍、朝乃山）となった。第２位は「スポーツ選手」（琴桜、高安、若ノ勝）。第４位の「その他・個性派」には、一山本の「公務員」や、琴栄峰の「眼科医」が