中国人民銀行（中央銀行）は7日、2026年版吉祥文化金銀記念コインセットを10日に発行すると発表した。同セットは計6枚のコインからなり、ハート形の2枚が特に注目を集めている。同セットは金のコイン3枚と銀のコイン3枚の計6枚。表面はいずれも「吉祥」の文字が入ったデザインで、中国伝統のおめでたい文様が添えられ、国名と発行年も入っている。吉祥文化コインは2015年から連続して発行され、ハート形コインも含まれており、毎年