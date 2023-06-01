【一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET】 5月9日より順次発売予定 価格：1回750円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ最新作「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」を5月9日より順次発売する。価格は1回750円。 本商品は、「星のカービィ」の「グルメ」をテーマとした一番くじ。A賞には、おにぎりを持って目をキラキラさせた