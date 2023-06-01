5月9日 記事更新 ゴールデンウィークは終わったものの、ゲーム販売プラットフォームのなかにはまだセールが続いているところも。お得に入手できるタイトルから、とくにセール終了が迫っているものを紹介していきたい。 ニンテンドーeショップではゴールデンウィークセールが開催中で、「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」や「ペルソナ5 ザ