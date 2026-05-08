■5月13日は運命の日となるのかどうやら5月13日が稀代の経営者孫正義氏率いるソフトバンクGの運命の日となりそうだ。同日、ソフトバンクGの2026年3月期決算発表が行われる。無論、好調な数字が発表されるという事前予想が多い。5月7日のストップ高もアーム（英）の好調な利益からソフトバンクGの決算も好調なものになるという確信からだろう。【こちらも】AmazonのAI投資、回収フェーズへAnthropic契約で需要可視化7日の日経