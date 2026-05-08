山形県南陽市役所南側の駐車場に、車を横滑りさせるドリフト走行をしたタイヤ痕がついていることが８日、分かった。市によると、３日に行われた「二十歳のつどい」の式典出席者が、式の前に走行した痕という。タイヤ痕は、駐車枠３０台分ほどに残っている。白岩孝夫市長は７日、担当部署に「反省を促す意味で、本人に消してもらってはどうか」と指示しており、近いうちにドリフト走行を行った本人に洗剤やブラシなどで消去させ