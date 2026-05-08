【モデルプレス＝2026/05/08】Mrs. GREEN APPLEの大森元貴の最新曲「催し」のミュージックビデオのビハインド映像がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。【写真】ミセス大森「催し」ビハインド映像公開◆大森元貴「催し」100万回再生突破「催し」は日本テレビ系の報道番組『news zero』のテーマ曲として書き下ろした楽曲。5月6日夜にYouTubeで公開されたミュージックビデオは、ステディカメラでのワンカット撮影や、細部に