ネイルを塗った後の「乾くまで待てない…！」という悩みに応えてくれる、シュガードールの人気トップコートがリニューアル♡「シュガードール スピーディ トップコートS」が、さらに速乾性をアップして登場します。ぷるんとしたジェルのようなツヤ感と、わずか25秒※で乾く快適さを両立。忙しい朝やお休み前でも使いやすく、セルフネイル派の心強い味方になってくれそうです