広東省深セン市宝安区にある天虹スーパーの宝安天虹ショッピングセンター店は6日の朝早くからにぎわいを見せていた。店内に入ると、明るく清潔な果物エリアがことのほか目を引き、真新しい南アフリカからの輸入果物コーナーには真っ赤なリンゴの入ったパックが整然と並べられていた。鮮やかな色と艶、辺りに漂うおいしそうな香りに誘われて、たくさんの来店客が試食していた。この南アフリカ産リンゴは中国が国交あるアフリカ諸国