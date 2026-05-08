Mrs. GREEN APPLEのフロントマン 大森元貴の最新曲「催し」のミュージックビデオのビハインド映像が8日、オフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。【動画】ミセス大森元貴ソロ「催し」、MVビハインド映像きょうは、朝はNHK情報番組『あさイチ』（月〜金曜午前8時15分）に生出演。夜はテレビ朝日系『ミュージックステーション』にて、Mrs. GREEN APPLEが「風と町」を披露し、同じく『ミュージックステーション』で大森が「