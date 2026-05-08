岐阜県警によると、多治見市の空き地で8日午後、成人とみられる男性3人が車の中で死亡しているのが見つかった。うち1人は愛知県常滑市の21歳大学生。車内には燃えた練炭があったといい、県警が詳しい状況を調べている。