ＤｅＮＡは８日、阪神戦（甲子園）に１０―１で大勝。借金を返済し、勝率５割に戻した。先発・平良拳太郎投手（３０）は６回途中１１０球を投げ、５安打９奪三振１失点と粘りの好球を見せた。２点リードで迎えた６回には先頭・森下にリーグトップに並ぶ９号ソロ本塁打を献上。さらに一死一、二塁とピンチを招いてこの回でマウンドを降りたが、先発としての役割を果たした。後を継いだ援護陣も踏ん張った。２番手ルイーズがこ