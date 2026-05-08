ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00 結果48.2 予想49.2前回49.8 ・1年先のインフレ期待 結果4.5% 予想4.8%前回4.7% ・5-10年先のインフレ期待 結果3.4% 予想3.5%前回3.5%