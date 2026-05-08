ハイテク大手AMDは一段の上昇＝米国株個別 決算を受けて６日に急騰、その後も高い水準での推移が続く半導体大手ＡＭＤ＜AMD＞は、今日もう一段の上昇を見せている。世界的なハイテク高の流れなどが支え。 ＡＭＤ＜AMD＞435.60（+27.14+6.64%）