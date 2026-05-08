日本とインドの両政府は、量子科学技術分野で連携を強化するため協力趣意書に署名した。３〜６日にインドを訪問した小野田科学技術相とインドのジテンドラ・シン科技相が研究や人材育成などで協力することで合意した。量子技術は、高市政権が官民での集中投資の対象として掲げる「戦略１７分野」の一つ。日本は産官学を挙げて国産量子コンピューターの開発に取り組んでおり、インド国内での導入に向け連携を強化したい考えだ。