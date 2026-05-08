アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、先ほどアメリカのルビオ国務長官は、「8日中にイラン側からの回答が得られるはずだ」と語りました。また、「回答が真剣なものであることを期待している」と述べるとともに、イラン側がホルムズ海峡をコントロールすることは認められないとの認識を改めて強調しました。一方、イラン側はまだ検討中だと現地メディアが伝えています。