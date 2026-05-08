陸上女子走り幅跳びの榎本樹羅が８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「あんまり変わってない？←６歳２５歳→」と記し、子どもの頃と現在の２枚の写真を並べて投稿した。フォロワーからは「面影しっかりある」「変わってないですね」「眼差しは変わってないな」「かわいいまんま」などとコメントが寄せられたほか、「いや、美しく成長されてます！」「美人にフルモデルチェンジしてますやん」という声もあった。