BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月6日～2026年5月18日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[キャスパー ルード] 2 - 0 [ザカリー スバジダ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第4日がイタリア ローマで行われ、男子シングルス2回戦で、第23シードのキャスパー ルードとザカリー スバジダが対戦した。 第1