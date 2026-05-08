山形県酒田市の山中で今月5日に見つかった男性の遺体について、身元は行方不明となっていた78歳の男性と確認されました。 【写真を見る】「生きた状態でクマに襲われたか」酒田市の男性遺体はクマによる傷が多数…警察は「クマによる傷で矛盾なし」としてクマの胃の内容物も調べる（山形） 男性の体には上半身を中心にクマの爪痕や歯型などの深い傷があり、警察は、男性が生きた状態の時にクマに襲われ死亡した可能性が濃厚とみ