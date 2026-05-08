茂木外相は８日、モロッコのナセル・ブリタ外相とテレビ会談を行い、食料安全保障や再生可能エネルギー、貿易・投資など、幅広い分野での協力強化を盛り込んだ共同声明を発表した。モロッコは肥料の原料となるリン鉱石の埋蔵量が世界一とされる。両氏は、リン鉱石に関する「戦略的かつ共通の利益に基づいた関係」の構築に向け、協力していくことで一致した。