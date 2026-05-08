子どもからお年寄りまで楽しめる、種類豊富なスイーツが見つかる【シャトレーゼ】。今回は、日頃、子育てや仕事に奮闘している大人たちにおすすめしたい「大人スイーツ」にフォーカスします。成熟した今だからこそ分かる深みのある味を楽しめそうなスイーツは、子どもが寝た後、大人だけでゆっくり味わうのにぴったり。至福のひとときを過ごしたら、明日からまた頑張れる活力がわいてくるはず。今回