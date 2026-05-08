◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―４ヤクルト（８日・マツダ）ヤクルトの守護神・キハダがリーグトップの１１セーブ目を挙げた。３点リードの９回に登板。２死後、持丸に四球を与えたが、代打・モンテロを左飛に打ち取った。４月２３日の広島戦（マツダ）で１０セーブ目を挙げてからセーブシチュエーションがなかったために登板も少なかったが「長いシーズンなので、結果として、今そういういい位置にいるのはうれしいです」と静