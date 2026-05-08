イングランドサッカー協会（FA）は8日、FIFAワールドカップ2026に臨むイングランド代表メンバーが、現地時間5月22日に発表されることを明かした。トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選グループKの戦いで8戦全勝、22得点無失点という圧倒的な成績を残し、8大会連続17回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会ではグループLに入っており、クロアチア代表