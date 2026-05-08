バイエルンは8日、同クラブの男子トップチームに所属するカナダ代表DFアルフォンソ・デイヴィスのケガを発表した。デイヴィスについては、6日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・準決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン戦に67分から途中出場。後半アディショナルタイムにはイングランド代表FWハリー・ケインのゴールをアシストしていたが、バイエルンは2戦合計5−6で、6年ぶりの決勝進出をあと一歩のところで逃していた