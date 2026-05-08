ボートレース大村の「長崎新聞社杯」は８日、２日目が行われた。吉田翔悟（３５＝長崎）は、２日目６Ｒ、５コースからまくり差しのハンドルで上位進出を狙ったが、節一クラスの白水勝也に競り負け４着まで。得点率２８位で、１、４枠２走の予選最終日に挑む。２０２６年後期の勝率は３・９２と４点台にも届かなかったが「ケガから復帰して直ぐにＦして事故点との戦いでしたからね。でもいい経験になったし、糧にしたい」と前