阪神は８日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に１―１０で大敗。この日、ヤクルトが広島に勝利したことから首位陥落となった。１点ビハインドで迎えた９回に、自慢のリリーフ陣がメッタ打ちされた。３番手・桐敷拓投手（２６）がマウンドへ上がったが、先頭・京田の遊撃への内野安打から、勝又の左前打と犠打野選で無死満塁。続く代打ビシエドの適時右前打を浴びて３点差に広げられる。流れに乗ったＤｅＮＡ打線の勢いは止まらず。再び