日本時間２３時００分に米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）、卸売在庫（確報値）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00 予想49.2前回49.8（ミシガン大学消費者信頼感指数) 卸売在庫（確報値）（3月）23:00 予想1.4%前回1.4%（卸売在庫・前月比・確報値) 予想2.7%前回2.7%（卸売売上高・前月比)