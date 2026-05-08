ドル円は上値が重くスタート＝ＮＹ為替序盤 日本時間午後１０時３９分現在のドル円は１ドル＝１５６．４９円。きょうの為替市場、ドル円は１５６円台後半での落ち着いた動きが続いた後、やや上値が重くなっている。 ２１時半の４月米雇用統計は非農業部門雇用者数が予想を大きく上回る伸びを見せたが、影響は限定的。発表直後の反応は鈍く、その後平均時給が予想を下回ったことで、物価高警戒が後退との見方からや